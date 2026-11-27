PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag ihre Erholung fortgesetzt. Bei ruhigem Geschäft profitierten sie von guten Vorgaben. "Die freundlichen Handelsvorgaben aus Asien sorgen für Rückenwind", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. "Allen voran profitieren die chinesischen Börsen von Nachrichten über Massnahmen zur Stabilisierung des heimischen Finanzmarktes."

Am Mittag gewann der EuroStoxx 50 1,34 Prozent auf 6.095,18 Punkte. Der Schweizer SMI zog mit 0,34 Prozent auf 14.868,43 Punkte nicht ganz so stark an, da defensive Werte weniger gefragt waren. Der britische FTSE 100 kletterte unterdessen um 0,76 Prozent auf 10.690,08 Punkte.

Die Einzelsektoren schrieben die Vortagesentwicklung fort. Gefragt waren erneut Rohstoffaktien, die damit ihre Gegenbewegung nach dem Rückschlag der Vorwochen fortsetzten. Der zinssensible Rohstoffsektor war wegen der Zinssorgen am Markt unter Druck gekommen.

Auch Technologiewerte waren gesucht. Sie profitierten von guten Vorgaben aus Asien, wo Halbleiterwerte gefragt waren. Entsprechend zogen Aktien von ASML um 5,3 Prozent an und STMicro um 4,3 Prozent.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen mit Pharma sowie Nahrungs- und Getränkeproduzenten zwei defensive Sektoren, die bereits am Vortag verloren hatten. Aktien von Sanofi kamen nach ihrem jüngsten Höhenflug etwas ins Schlingern. Santander hatte die Einstufung auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel auf 96 Euro reduziert. Der Wert fiel mit über zwei Prozent in den Bereich dieses Ziels./mf/zb