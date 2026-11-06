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06.11.2026 12:15:36
Aktien Europa: Deutliche Verluste - Vorgaben aus USA und Asien belasten
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den schwachen internationalen Vorgaben. Hohe Verluste bei Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstlicher Intelligenz (KI) hatten in den USA und Asien die Indizes belastet. "Zwei Tage nach dem Wahlerfolg der Demokraten hat es die Tech-Aktien an der Wall Street voll erwischt", merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets an. "Die Anleger fürchten, dass strengere Auflagen den Bau neuer Rechenzentren bremsen."
Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 1,53 Prozent auf 6.136,47 Punkte. Ausserhalb des Euroraums fiel der Schweizer Leitindex SMI um 2,33 Prozent auf 14.618,27. Der britische FTSE 100 gab um rund 2 Prozent auf 10.567,06 Punkte nach.
Am Markt wird auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gewartet. "Neue Impulse für die Zinsdebatte könnten vom US-Arbeitsmarkt kommen", so Molnar. "Nach unserer Prognose wird die US-Wirtschaft im abgelaufenen Monat 50.000 neue Stellen geschaffen haben", hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Dieser moderate Stellenzuwachs dürfte jedoch angesichts des geringen Wachstums der Erwerbspersonen ausreichen, um die Arbeitslosenquote bei niedrigen 4,2 Prozent zu halten." Daher dürfte einer Leitzinserhöhung im Dezember nichts im Wege stehen.
Am besten hielten sich zum Wochenausklang Reise- und Freizeitwerte. Hier stützten die Zahlen von International Airlines Group . Das dritte Quartal der Fluggesellschaft habe zwar die Erwartungen verfehlt, so die Analysten der kanadischen RBC. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen. IAG stiegen um 0,8 Prozent.
Im ansonsten schwachen Autosektor scherten Aktien von Pirelli mit 1,8 Prozent Gewinn aus. Die Analysten von Jefferies bescheinigten dem italienischen Reifenhersteller ein solides drittes Quartal. Belastetet wurde der Sektor dagegen von dem schwachen Auftragseingang von Daimler Truck , der die Aktie deutlich fallen liess.
Vergleichsweise gut hielten sich Technologiewerte. Aktien des Halbleiterausrüsters ASML setzten nach dem vorangegangenen Kursrutsch zu einer Gegenbewegung von 2,8 Prozent an.
Der Spezialist für Reisebuchungen Amadeus IT hatte mit seinen Zahlen unterdessen den Erwartungen entsprochen. Die Aktie tendierte wenig verändert./mf/jha/
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