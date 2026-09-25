Aktien Europa: Aufatmen zum Wochenende

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag erholt. Sinkende Ölpreise verschafften den Kursen Luft. "Zum Wochenschluss bleibt der Ölpreis das Zünglein an der Waage - und macht seinem Ruf als Stimmungsmacher alle Ehre", hiess es vom Analysedienst Index Radar. Die gesunkenen Notierungen dämpften Inflationssorgen und nahmen Druck von den Anleihemärkten.

Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,87 Prozent auf 6.326,94 Punkte. Ausserhalb der Eurozone zog der britische FTSE 100 um 0,52 Prozent auf 10.735,56 Punkte an, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,62 Prozent auf 13.991,82 Punkte stieg.

Stärkste Sektoren waren Banken- und Finanzwerte. Hier gab es Spekulationen zur UBS , deren Aktie um 3,2 Prozent kletterte. Die Nachrichten-Website Semafor hatte von Überlegungen des Schweizer Instituts berichtet, sich mit einer ausländischen Bank zusammenzutun. Dieser Schritt könnte in Reaktion auf striktere Eigenkapitalanforderungen in der Schweiz erfolgen.

Verluste erlitten dagegen die Ölwerte, die damit auf die jüngsten Nachrichten reagierten. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. "Kommen die USA und Iran bei den Gesprächen über eine Öffnung der Meerenge voran, hätte der Ölpreis Raum für eine Korrektur", so Tim Konsky, Chef der Wertpapierfirma Mitrade. An den Verlusten änderte auch der Umstand nichts, dass die Investmentbank HSBC die Aktien von BP zum Kaufen empfohlen hatte.

Zu den Verlierern gehörten auch EssilorLuxottica . Goldman Sachs hatte das Kursziel von 200 auf 165 Euro gesenkt. Auch Bernstein hatte das Ziel zurückgenommen. Mit 185 Euro nach 200 Euro fiel die Senkung allerdings weniger stark aus. Der Wert verlor 0,8 Prozent./mf/stk