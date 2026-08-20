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Wachstum im Direktvergleich 20.08.2026 09:17:56

Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand

Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand

Apple punktet mit hoher Profitabilität, CoreWeave mit rasantem Wachstum. Der Vergleich zeigt die Chancen und Risiken der beiden Tech-Aktien.

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  • Stabiler Riese trifft auf rasant wachsenden KI-Infrastrukturanbieter
  • Hohe Profitabilität von CoreWeave steht tiefroten Zahlen gegenüber
  • Auftragsbestand von CoreWeave wirft Fragen zur Finanzierung auf

Apple und CoreWeave stehen für zwei völlig unterschiedliche Wachstumsgeschichten der Technologiebranche. Während der iPhone-Konzern im dritten Geschäftsquartal 2026 mit 109,4 Milliarden US-Dollar Umsatz ein deutliches Plus verzeichnete, wuchs der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave im zweiten Quartal 2026 prozentual deutlich schneller, allerdings bei tiefroten Nettozahlen. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich Grösse, Marge und Risiko beider Unternehmen im Berichtszeitraum verteilt sind.

Apple wächst zweistellig bei hoher Marge

Apple, der Technologiekonzern aus Cupertino mit Kerngeschäft in Hardware wie iPhone und Mac sowie einem wachsenden Servicegeschäft, meldete für das beendete dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 109,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge lag bei 50,1 Prozent, das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 29 Prozent auf 2,02 US-Dollar. CEO Tim Cook bezeichnete das Quartal als das stärkste je verzeichnete Juni-Quartal, mit zweistelligem Wachstum bei iPhone, Mac und Services sowie in jeder geografischen Region.

Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte Apple ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht, bei einer erwarteten Bruttomarge von 47 bis 48 Prozent. Als Belastungsfaktoren nannte der Konzern Währungseffekte und zunehmende Lieferengpässe. Der Verwaltungsrat erklärte zudem eine Bardividende von 0,27 US-Dollar je Aktie, die am 13. August ausbezahlt wurde. Am Earnings Call vom 30. Juli nahm neben Cook und Finanzchef Kevan Parekh erstmals auch der designierte Nachfolger John Ternus teil.

CoreWeave-Aktie: Schnelles Wachstum, aber tief in den roten Zahlen

CoreWeave, ein spezialisierter Anbieter von Cloud-Computing-Infrastruktur für rechenintensive KI- und Rendering-Workloads, meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von rund 2,58 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,21 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust weitete sich im selben Zeitraum auf 626 Millionen US-Dollar aus, nach 290 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Die Nettoverlustmarge blieb bei minus 24 Prozent, während Apples Nettogewinnmarge im Berichtsquartal bei 27 Prozent lag.

Das Adjusted EBITDA von CoreWeave erreichte 1,51 Milliarden US-Dollar, entsprechend einer Marge von 59 Prozent nach 62 Prozent im Vorjahr. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni auf rund 104 Milliarden US-Dollar, ohne mehr als 25 Milliarden US-Dollar an neuen Kundenverpflichtungen aus dem frühen dritten Quartal. Im Rahmen des Earnings Calls am 11. August hob CoreWeave die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar an, nachdem im Mai noch eine Spanne von 12 bis 13 Milliarden US-Dollar gegolten hatte. Über acht Quartale hinweg, vom dritten Quartal 2024 bis zum zweiten Quartal 2026, wuchs der Umsatz durchgehend von 583,9 Millionen auf 2,6 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz von Apple im gleichen Zeitraum zwischen 94,0 Milliarden US-Dollar und 143,8 Milliarden US-Dollar schwankte.

Verschuldung und Analystenbild bei Apple-Aktie

CoreWeave wies zum Quartalsende eine Nettoverschuldung von rund 30 Milliarden US-Dollar aus, gegenüber liquiden Mitteln von rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, 2017 gegründet und seit März 2025 an der NASDAQ notiert, expandierte im Berichtsquartal nach Indonesien und Schweden und sah sich zugleich mit einer Sammelklage im Zusammenhang mit früheren Lieferanten-Offenlegungen konfrontiert. Im Juli stufte Gartner das Unternehmen im Magic Quadrant für Cloud-KI-Infrastruktur als "Visionary" ein, zudem erfolgte die Aufnahme in den NASDAQ 100.

Für die Apple-Aktie liegt laut TipRanks ein mittleres Kursziel von 336,63 US-Dollar vor, bei einer Spanne von 245 bis 400 US-Dollar. Rothschild & Co Redburn stufte das Papier am Montag von Neutral auf Buy hoch und nannte ein Kursziel von 400 US-Dollar. Jefferies senkte die Einstufung Anfang August von Hold auf Sell mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar. China Renaissance stufte die Aktie dagegen von Buy auf Hold zurück, mit Kursziel 280 US-Dollar, während die DZ Bank die Einstufung Anfang August auf Hold senkte.

Der nächste Zahlentermin von Apple am 29. Oktober 2026 dürfte zeigen, ob die für das vierte Quartal in Aussicht gestellte Wachstumsverlangsamung eintritt; CoreWeaves nächster Bericht dürfte daneben Aufschluss über die Entwicklung des Auftragsbestands geben.

Zuletzt legte die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel am Mittwoch um 2,19 Prozent auf 316,83 US-Dollar zu. Die CoreWeave-Aktie verlor dagegen 2,47 Prozent und schloss bei 90,87 US-Dollar. Nachbörslich drehte sich das Bild jedoch: CoreWeave stieg um 1,41 Prozent auf 92,15 US-Dollar, während die Apple-Aktie kaum Bewegung zeigte.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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