Nikkei 225 998407 / XC0009692440
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12.11.2026 08:57:36
Aktien Asien: Verluste nach jüngsten Gewinnen
SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Damit kamen sie nach den vorherigen Gewinnen etwas zurück.
Die Börsen reagierten auf durchwachsene Vorgaben. "Einerseits sorgen weiter rückläufige Energiepreise für Entlastung, andererseits wächst die Unsicherheit um die Führung des amerikanischen Technologiekonzerns Nvidia", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes. Laut Medienberichten könnte sich schon bald die Zukunft von Nvidia-Chef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.
Dies belastete die technologielastigeren Börsen. Angesichts der deutlichen vorherigen Gewinne blieben die Abgaben überschaubar. Der südkoreanische Kospi verlor 0,6 Prozent. Ähnlich sah es in Japan aus. Der Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent tiefer mit 60.819,36 Punkten.
Die chinesischen Börsen gaben ebenfalls nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten sank zuletzt um 0,8 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,3 Prozent nach.
Der australische S&P ASX 200 setzte dagegen seine schwankungsarme Entwicklung fort und schloss nahezu unverändert./mf/jha/
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Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.