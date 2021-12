Aktien Asien: Uneinheitlich an Silvester

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (awp international)- Die Börsen in Asien sind an Silvester uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Der anstehende Jahreswechsel hat die Handelsaktivitäten am Freitag gedämpft. So blieb die Börse in Japan geschlossen und in Australien fand nur ein verkürzter Handel statt.

Für den CSI 300 , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, ging es um 0,38 Prozent auf 4940,38 Punkte nach oben. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index um 1,24 Prozent auf 23 397,67 Zähler. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 fiel hingegen um 0,91 Prozent auf 7444,64 Zähler./jsl/he