S&P ASX 200 1060409 / XC0006013624
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16.11.2026 08:27:36
Aktien Asien: Schwacher Wochenstart - Deutliches Minus in Japan und Südkorea
SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Nach der jüngsten Kurserholung ist es am Montag am japanischen Aktienmarkt wieder deutlich bergab gegangen. Der technologielastige Leitindex Nikkei 225 verlor 2,42 Prozent auf 59'662,02 Punkte.
Ein ähnliches Muster zeigte sich in Südkorea, wo der Kospi sogar um 3,6 Prozent auf 5100 Punkte abrutschte. Sie folgten damit der Korrektur, die der Nasdaq 100 am Freitagabend an der Wall Street vorgegeben hatte.
Die Tatsache, dass etwas mildere Inflationssignale dem US-Aktienmarkt nicht geholfen hätten, wiege schwerer als jede positive KI-Nachricht, konstatierte Marktexperte Stephen Innes. Er sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater". Dazu passe die Nvidia-Krise.
Chinas Börsen drifteten derweil etwas auseinander. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten sank zuletzt um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,4 Prozent.
Der australische S&P ASX 200 büsste 0,4 Prozent ein auf 9044 Punkte.
ag/jha/
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