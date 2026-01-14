Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’417 0.4%  SPI 18’464 0.3%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’445 0.1%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’044 0.2%  Gold 4’623 0.8%  Bitcoin 76’301 0.0%  Dollar 0.8012 0.0%  Öl 64.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Re12688156Sika41879292
Top News
Aktien von Salesforce, Snowflake und Co. straucheln: Gedämpfte Erwartungen an die Zinswende
Avolta: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf - Aktie im Minus
VW-Aktie leichter: Audi beendet schwieriges Jahr mit leichtem Aufwind
HIAG-Aktie im Plus: NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...

S&P ASX 200 1060409 / XC0006013624

7’051.00 Pkt
-40.00 Pkt
-0.56 %
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

14.01.2026 09:12:36

Aktien Asien: Rekordserie in Japan setzt sich fort

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (awp international) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich weiter zugelegt. Dabei waren japanische Aktien auffallend stark. Die chinesischen Festlandsbörsen gerieten indes unter Druck.

In China gab es für die Aktien gegensätzliche Signale. Der Aussenhandel hatte im vergangenen Jahr erneut einen Rekordüberschuss erreicht. Die für Dezember veröffentlichten Daten schlugen zudem die Prognosen der Analysten deutlich. Damit wuchs Chinas Aussenhandel 2025 trotz globaler Konflikte und Streitigkeiten mit wichtigen Handelspartnern wie den USA deutlich.

Weniger gut kam ein neuer Schritt zur Regulierung des Finanzmarktes an. Die zuständigen Behörden hatten die Margenanforderungen für kreditfinanzierte Wertpapierkäufe weiter erhöht. So sollen die Risiken begrenzt werden. Experten erwarten weitere Schritte in diese Richtung.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen verlor nach anfänglichen Gewinnen am Ende 0,4 Prozent auf 4.741,93 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg dagegen um 0,32 Prozent auf 26.933,57 Punkte.

Weiter im Aufwind befand sich der japanische Markt. Der Leitindex Nikkei 225 auf ein weiteres Rekordhoch und schloss 1,48 Prozent im Plus mit 54.341,23 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten den erneuten Anstieg auf anhaltende Hoffnungen auf Massnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft zurück. Am Vortag hatte ein Bericht über eventuelle Neuwahlen für Aufmerksamkeit gesorgt. Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, könnte laut der Nachrichtenagentur Kyodo ihre derzeit hohe Popularität nutzen, um ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl zu festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik.

Auch die anderen grösseren Börsen in Indien, Südkorea und Taiwan verzeichneten Gewinne, wobei diese überschaubarer ausfielen als in Tokio. Australische Aktien bewegten sich im gleichen Fahrwasser. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss 0,14 Prozent fester mit 8.820,59 Punkten./mf/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

07:45 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
07:18 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Die nächsten Rekorde
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
13.01.26 Die Luft wird dünner
13.01.26 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.46 SVRBMU
Short 14’181.87 13.70 BC7SLU
Short 14’692.92 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’416.93 14.01.2026 09:14:57
Long 12’765.31 19.18 SFDBEU
Long 12’486.26 13.70 SXPBDU
Long 11’961.27 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin
E.ON-Aktie im Minus: E.ON platziert milliardenschwere Bonds

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:19 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach sieben Handelstagen mit Rekorden
09:16 VW-Aktie verliert: Tochter Audi rettet Bilanz mit starkem Schlussquartal 2025
09:08 Aktien Asien: Rekordserie in Japan setzt sich fort
09:05 APA ots news: Allianz Risk Barometer 2026
09:17 Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung
08:48 Historische Bilanz: Chinas Handelsüberschuss knackt trotz Zollstreitigkeiten Rekord
08:29 Darum bewegt sich der Euro zum Dollar kaum
08:28 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet nach siebentägigem Rekordlauf
07:54 Edelmetalle im Rausch: Gold und Silber knacken die nächsten Rekordmarken
07:45 OTS: Verband der privaten Bausparkassen e.V. / Top-Finanzierer des privaten ...