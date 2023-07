Aktien Asien/Pazifik: Weitere Gewinne in China - Wieder Verluste in Australien

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt geht es am Montag vorbörslich nach unten. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls leicht im Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Börsen können sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Anleger an der Wall Street verloren am Freitag schliesslich den Mut.