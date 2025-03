Aktien Asien/Pazifik: Verluste überwiegen - US-Stahl- und Aluzölle in Kraft

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (awp international) - An Asiens Aktienmärkten dominieren weiterhin Kursverluste das Bild. Diese hielten sich am Mittwoch aber erneut in Grenzen, obwohl die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft traten. Die EU kündigte bereits eine entschiedene Reaktion darauf an. Sie begrüsste indes das Ergebnis der Beratungen zwischen den USA und der Ukraine über eine temporäre Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland.

Am stärksten unter Druck stand im asiatisch-pazifischen Raum der australische Leitindex S&P/ASX 200 . Er büsste 1,32 Prozent auf 7.786,20 Punkte ein. Der australische Premierminister Anthony Albanese kritisierte die Stahl- und Aluminiumzölle als ungerechtfertigt. Doch obwohl er Trump nicht zu einer Ausnahme für sein Land bewegen konnte, will er keine Gegenzölle verhängen.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien verlor 0,36 Prozent auf 3.927,23 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 1,7 Prozent auf 23.384 Punkte nach unten.

Dagegen kam der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Kursanstieg um 0,07 Prozent auf 36.819,09 Punkte kaum von der Stelle./gl/mis