Aktien Asien/Pazifik: Steigende Kurse - Australien sehr fest

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (awp international) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach der verhaltenen Entwicklung der Vortage deutlich zugelegt. Sie profitierten damit von den günstigen US-Vorgaben. Besonders stark entwickelte sich dabei Australien.

An den Börsen kamen damit die US-Daten vom Vortag gut an, allen voran die Verbraucherpreise. "An den Finanzmärkten wurden die Daten als Bestätigung dafür gewertet, dass die US-Notenbank Fed die Zinswende im Jahresverlauf einläuten dürfte", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken über alle Laufzeiten hinweg. Der US-Dollar wertete moderat ab, während die Aktienmärkte spürbaren Rückenwind erhielten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,39 Prozent auf 38 920,26 Punkte. Er reagierte damit neben den US-Vorgaben auch auf neue Wirtschaftsdaten. Die japanische Wirtschaft war schwach in das Jahr gestartet. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent geschrumpft. Analysten hatten zwar mit einer Schrumpfung gerechnet, allerdings nicht ganz in diesem Ausmass.

Für die Aktienmärkte ist dies günstig, denn die japanische Zentralbank dürfte sich durch die Zahlen in ihrem vorsichtigen Kurs bestätigt sehen. Im internationalen Vergleich verfolgt sie nach wie vor eine extrem lockere Geldpolitik, was den japanischen Aktienmarkt in den vergangenen Monaten trieb.

Australische Aktien stiegen noch stärker. Hier stützte die unerwartet stark gestiegene Arbeitslosenquote für April, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Damit sinke die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung durch die australische Notenbank. Die Renditen an den Anleihenmärkten seien daher deutlich gefallen. Der S&P/ASX 200 kletterte um 1,65 Prozent auf 7881,30 Punkte.

Auch in China ging es nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen legte zuletzt um 0,54 Prozent zu. Der technologielastige Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann nach der Feiertagspause am Vortag im späten Handel 1,46 Prozent auf 19 356,29 Punkte./mf/jha/