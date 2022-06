Aktien Asien/Pazifik: Kursgewinne im erholten internationalen Umfeld

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (awp international) - In der Region Asien/Pazifik sind die Aktienmärkte am Montag auf Erholungskurs geblieben. Der Hoffnung folgend, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs perspektivisch etwas den Fuss vom Gas nehmen könnte, folgten die Märkte in Fernost den am Freitagabend starken US-Börsen.

In Japan ging es für den Nikkei 225 um 1,43 Prozent auf 26 871,27 Punkte nach oben. Die regional grössten Gewinne gab es aber für den Hongkonger Hang-Seng-Index , der zuletzt 2,12 Prozent auf 22 180,00 Punkte gewann. Vor allem die Technologiewerte waren dort eine Stütze infolge der besonders hohen Kursgewinne der Nasdaq-Indizes am Freitag in New York.

Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des Landes um 1,15 Prozent auf 4445,20 Punkte. Der australische S&P/ASX 200 schloss 1,94 Prozent fester mit 6706,00 Punkten./tih/jha/