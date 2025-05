Aktien Asien/Pazifik: Feiertage in Japan, Südkorea und China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (awp international) - An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten isst am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dies gilt für Tokio, Seoul, Peking und die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verlor derweil fast ein Prozent auf 8.240 Punkte. Er war in seiner Erholungsrally in einem Monat um etwa 15 Prozent geklettert. Verluste an der Aktienbörse gab es auch in Taiwan, wo der Taiwan-Dollar zum US-Dollar weiter zulegte./ag/mis