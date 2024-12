Aktien Asien/Pazifik: China-Börsen im Minus - Skepsis über Konjunkturstimuli

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY - Belastet von Zweifeln am angekündigten Konjunkturpaket der chinesischen Regierung haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte mehrheitlich den Rückwärtsgang eingelegt. An den chinesischen Märkten sei wieder die gewohnte Skepsis zu spüren, sagte ein Marktbeobachter. Die schnell abklingende Aktienrally signalisiere, dass die Erwartungen an die von Chinas Führung versprochenen kräftigen Wachstumsimpulse gering seien. Zudem waren Anleger auf US-Inflationsdaten.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel um 0,2 Prozent auf 3.988 Punkte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte im späten Handel 0,8 Prozent tiefer bei 20.158 Punkten.

Der australische S&P/ASX 200 schloss 0,5 Prozent im Minus bei 8.353 Zählern. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigte sich stabil und endete kaum verändert bei 39.372 Punkten. In Südkoreas ging die Kurserholung nach den Jahrestiefs infolge der jüngsten Staatskrise weiter./edh/mis