Aktien Asien: Leichte Abgaben - Politische Spannungen belasten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Nach den starken Gewinnen am Vortag haben die Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch eine ruhigere Gangart eingelegt. Hatten am Dienstag noch Wirtschaftsanreize durch die Notenbanken in den USA und Japan sowie Spekulationen über einen neues US-Infrastrukturpaket die Kurse getrieben, richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Mittwoch wieder stärker auf die politischen Risiken. Das führte an den grossen Börsen in Asien zumeist zu leichten Abgaben.

Als Gründe für das erhöhte Risikobewusstsein nannte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorpin einem Kommentar die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea einerseits sowie den Zusammenstoss von China und Indien in der Himalaya-Region andererseits. Auch Meldungen über Corona-Infektionsfälle in China und darauf hin erfolgte Abriegelungen verstärkten die Nervosität. "Die Spannungen zwischen China und Indien sowie zwischen Nord- und Südkorea kochen aus Börsensicht sicherlich zur Unzeit wieder hoch", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Asset Manager QC Partners in einer Markteinschätzung. "Die Unsicherheit war ohnehin schon gross, jetzt ist sie noch einmal ein Stück grösser geworden."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab bis zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 22 455,76 Punkte nach. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel 0,14 Prozent auf 4008,96 Punkte. In Hongkong trat der Hang Seng mit 24 349,45 Zählern zuletzt nahezu auf der Stelle./mf/mis