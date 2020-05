Aktien Asien: Konjunkturbedenken lasten auf den Kursen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Die Anleger an den Börsen Chinas und Japans haben sich am Donnerstag zurückhalten. Die Kurse fielen. Neben der Unsicherheit über die Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise treiben auch die wieder stärker in den Vordergrund rückenden internationalen Handelsstreitigkeiten die Investoren um.

So wurden die Töne zwischen den USA und China zuletzt wieder rauer. Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp verwies zudem auf Steine, die China nun Australien bei Eisenerzexporten nach China in den Weg legen könnte.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng fielen zuletzt um jeweils rund ein halbes Prozent. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei-225 mit 20 552,31 Punkten und damit 0,21 Prozent tiefer./mis/jha/