S&P ASX 200 1060409 / XC0006013624
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27.10.2026 09:12:36
Aktien Asien: Börsen in Japan und Korea deutlich erholt - China schwach
SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenbeginn abgeschüttelt. Auftrieb gab in erste Linie der vom KI-Konzern Anthropic nun konkreter geplante Börsengang, der womöglich ab Mitte November erfolgen könnte. Davon hatten bereits zahlreiche Wachstumswerte in den USA am Vorabend profitiert.
Im Blick stehen zudem umfangreiche Kapitalbeschaffungsmassnahmen. So plant die zu den "Mag 7" gehörende Facebook- und Instragram-Mutter Meta durch den Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien fast 100 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Broadcom schloss eine Vereinbarung über 63 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Chip-Beschaffungen ab und SpaceX unterzeichnete einen Leasingvertrag für Ausrüstung im Wert von rund 40 Milliarden Dollar.
Die US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend samt den Geschäftsberichten der US-Techgiganten Alphabet und Microsoft sowie am Donnerstagabend auch die Zahlen von Amazon rückten angesichts dieser Nachrichten erst einmal in den Hintergrund.
Der japanische Nikkei 225 beendete den Tag 1,7 Prozent höher auf 63.268,37 Punkte. Der Kospi in Südkorea gewann sogar um die 3 Prozent.
In China büsste der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten dagegen in der letzten Handelsstunde deutlich ein und schloss 1,3 Prozent auf 4.049,55 Punkte schwächer. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 1,0 Prozent auf 23.003,50 Punkte nach.
Dort standen nicht zuletzt die Aktien der in Asien besonders aktiven britischen Grossbank HSBC im Blick, die zeitweise rund 6 Prozent verloren. Zwar meldete die HSBC einen kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal und will weiterhin Aktien zurückkaufen, doch die Schwäche im Vermögensverwaltungsgeschäft und die Nettozinserträge enttäuschten. Nun stehen laut RBC-Analyst Benjamin Toms die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 im Fokus.
In Australien stieg der S&P ASX 200 um 0,5 Prozent auf 8.850,10 Punkte./ck/mis
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