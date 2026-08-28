Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’618 -3.0%  Dollar 0.8089 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
BioNTech-Aktie im Sinkflug: Studie zu mRNA-Darmkrebstherapie abgebrochen
Suche...
ETF Sparplan

S&P ASX 200 1060409 / XC0006013624

0.00 Pkt
0.00 Pkt
0.00 %
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

28.08.2026 09:00:36

Aktien Asien: Abwartende Entwicklung wegen Notenbanktreffen in Jackson Hole

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Dabei hielten sich die Veränderungen insgesamt in Grenzen. Das Notenbanktreffen in Jackson Hole dämpfte die Handelsaktivitäten.

"Die Anleger warten Jackson Hole ab", stellte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank fest. Dabei gilt die Aufmerksamkeit den Ausführungen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Der Nachhall der Zahlen von Nvidia blieb gering. "Betrachtet man den Gesamtmarkt, könnte man durchaus von einer ziemlich verhaltenen Kursreaktion auf eigentlich starke Nvidia-Zahlen sprechen", so Stanzl. Das zeigte sich an der südkoreanischen Börse, die nach den Vortagsgewinnen nun wieder um 1,8 Prozent nachgab. Auf Wochensicht tendierte der Index damit unverändert.

Etwas besser präsentierten sich japanische Aktien. Der Nikkei 225 schloss mit 66.405,56 Punkten 0,4 Prozent fester und tendierte damit auf Wochensicht ebenfalls wenig verändert. "Die Verbraucherpreise im Grossraum Tokio sind lediglich im Rahmen der Erwartungen gestiegen und das dämpft die Inflationssorgen wieder etwas", stellte Andreas Lipkow, Marktanalyst vom Broker CMC Markets, fest. Andererseits sei die Nachfrage nach einer zweijährigen Staatsanleihe im Rahmen einer Auktion enttäuschend ausgefallen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Darauf hin seien die Renditen gestiegen.

An den chinesischen Börsen gab es ein durchwachsenes Bild. So stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent sank.

Der australische S&P ASX 200 gewann unterdessen um 0,6 Prozent auf 9.092,30 Punkte und erholte sich damit von den jüngsten Verlusten./mf/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:00 Logo WHS CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?
09:11 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
09:10 SMI stürzt ab
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.