Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/25 impliziere kein Wachstum über das erste Geschäftsquartal hinaus, was er als konservativ ansehe und daher positiv gestimmt für die Aktie bleibe.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Infineon konnte um 11:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5.6 Prozent auf 31.44 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 33.61 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3’604’006 Infineon-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 15.9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

