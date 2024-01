Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Börse-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 205 auf 198 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber im Vorfeld der anstehenden Jahreszahlen an. Dabei habe er in erster Linie die Handelsvolumina im vierten Quartal und die Unternehmensziele berücksichtigt, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he





Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 17:35 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 188.50 EUR an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5.04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 255’530 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 1.1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 vorlegen.

