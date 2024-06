Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat Allianz mit einem Kursziel von 309 Euro auf "Buy" belassen. Der Wettbewerb unter den Kompositversicherern um die höchsten Ausschüttungen an die Aktionäre und die höchste Kapitalschöpfung nehme für die Allianz zu, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem hält er die Münchener angesichts ihrer Erfolgsgeschichte beim Erreichen der eigenen Ziele weiterhin für die beste Wahl.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 08:10 Uhr 0.5 Prozent auf 260.40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 18.66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 335 Allianz-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Anteilsschein 13.2 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet.

