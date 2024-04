Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 120 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal des Flugzeugherstellers sei schwächer als üblich ausgefallen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 08:59 Uhr 1.1 Prozent. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 24.30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 250 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 14.4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

