Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Aussagen zu den Vertragserneuerungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Anstieg des erneuerten Prämienvolumens um 6,9 Prozent sei geringer als bei Scor, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger als die branchenweit geprägte Preisgestaltung sei aber eine laufende Verlagerung des Geschäftsmixes hin zu nichtproportionalen Deckungen. Dies sei an diesem Punkt des Branchenzyklus die optimale Strategie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.5 Prozent auf 230.10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8.65 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68’694 Hannover Rück-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 6.4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.