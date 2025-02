Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG stuft UBS-Aktie auf Buy hoch

Deutsche Bank Research hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Franken angehoben. Die gesunkene Bewertung nach der negativen Kursreaktion auf Quartalszahlen, die rückläufige Verschuldung und höhere Gewinne dank Kostensenkungen rechtfertigten die neue Anlageempfehlung für die Aktien der Schweizer Grossbank, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die UBS-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 10:50 Uhr um 0.3 Prozent auf 30.22 CHF nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 22.44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 631’871 UBS-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 9.0 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte UBS am 30.04.2025 präsentieren.

