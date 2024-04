Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zurich Insurance-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zurich von 425 auf 445 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anpassung erfolge aus Bewertungsgründen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der europäische Versicherungssektor habe seit Jahresbeginn um acht Prozent zugelegt und damit den Gesamtmarkt übertroffen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:27 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.3 Prozent auf 452.80 CHF. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 1.72 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50’282 Stück gehandelt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 9.0 Prozent zu. Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.