Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor den am 8. Mai anstehenden Umsatzzahlen des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers von 72 auf 76 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Eine Absatzerholung dürfte zwar auf sich warten lassen, dennoch bewege sich Henkel in die richtige Richtung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derzeit laste noch die Anpassung des Produktportfolios auf dem Geschäft mit Wasch- und Putzmitteln. Ab 2025 sei aber mit einer Trendwende zu rechnen. Mit Blick auf das Klebstoffgeschäft sei die Konjunkturentwicklung zwar wenig hilfreich, gleichwohl profitiere das Unternehmen aber von einem positiven Preisumfeld.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:21 Uhr 2.1 Prozent auf 76.08 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0.11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 173’113 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 4.4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen.

