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31.08.2026 06:37:00
Aktiebolaget Fastator Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aktiebolaget Fastator Registered äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Aktiebolaget Fastator Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.17 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.500 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35.3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 57.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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