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Geschäftsbeziehung 21.09.2026 09:40:00

Aktie wird belohnt: Kühne+Nagel vertieft Zusammenarbeit mit Amazon

Aktie wird belohnt: Kühne+Nagel vertieft Zusammenarbeit mit Amazon

Kühne+Nagel baut seine Geschäftsbeziehung mit Amazon mit einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit aus.

Kühne+Nagel hat eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon vereinbart. Diese solle die bereits heute bestehende Geschäftsbeziehung vertiefen und neue Möglichkeiten erschliessen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die Zusammenarbeit umfasst laut den Angaben unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloudproviders Amazon Web Services (AWS) - vom Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen über die laufende Wartung und Modernisierung bis hin zu Erweiterungsprojekten. Es ist das erklärte Ziel von Kühne+Nagel, in diesem Geschäftsbereich zu wachsen.

Milliardenpotenzial mit Amazon

Wie AWP aus Unternehmenskreisen erfahren hat, erwirtschaftet Kühne+Nagel schon heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern.

Amazon erhält Call-Option auf Kühne+Nagel-Aktien

Die Vereinbarung beinhaltet gemäss Communiqué ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien, die an kommerzielle Meilensteine und Serviceleistungen über bis zu sieben Jahre gebunden ist. Zur Grössenordnung macht das Unternehmen keine Angaben. Laut Insidern kann Amazon aber höchstens eine einstellige Prozentzahl an Kühne+Nagel erwerben. Womöglich werde nicht einmal die meldepflichtige 3-Prozent-Schwelle überschritten.

Für die Kühne+Nagel-Aktie geht es an der SIX zeitweise 3,94 Prozent auf 224,20 CHF nach oben.

Schindellegi (awp)

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’876.15 21.09.2026 09:35:29
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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