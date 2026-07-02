Aktie stabil: Lonza kauf Blut-Hirn-Schranken-Technologie von Nona Biosciences

Konkret geht um Know-how im Bereich der Blut-Hirn-Schranken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Gleichzeitig bauen die beiden Unternehmen laut den Angaben ihre strategische Zusammenarbeit aus, um weitere Technologien für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu entwickeln.

Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn vor schädlichen Stoffen. Gleichzeitig verhindert sie aber auch, dass viele Medikamente das Gehirn erreichen. Die von Nona entwickelte Technologie nutzt den Transferrin-Rezeptor 1 (TfR1), um diese Hürde zu umgehen. Finanzielle Angaben zum Deal wurden nicht gemacht.

Die Lonza-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 561,40 Schweizer Franken.

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Basel (awp)