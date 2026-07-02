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02.07.2026 14:11:00
Aktie stabil: Lonza kauf Blut-Hirn-Schranken-Technologie von Nona Biosciences
Der Life-Science-Konzern Lonza hat Rechte an einer Technologie von Nona Biosciences erworben.
Gleichzeitig bauen die beiden Unternehmen laut den Angaben ihre strategische Zusammenarbeit aus, um weitere Technologien für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu entwickeln.
Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn vor schädlichen Stoffen. Gleichzeitig verhindert sie aber auch, dass viele Medikamente das Gehirn erreichen. Die von Nona entwickelte Technologie nutzt den Transferrin-Rezeptor 1 (TfR1), um diese Hürde zu umgehen. Finanzielle Angaben zum Deal wurden nicht gemacht.
Die Lonza-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 561,40 Schweizer Franken.
rw/cg
Basel (awp)
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