Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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07.09.2026 11:17:51
Aktie leicht eingebrochen: Novartis erleidet Rückschlag bei neuem Herzmedikament
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Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
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