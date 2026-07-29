|Phase-III-Entwicklung
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29.07.2026 09:48:00
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Basilea hat von der US-Behörde BARDA zusätzliche 30 Millionen Dollar für die Phase-III-Entwicklung des Antipilzmittels Fosmanogepix erhalten.
Insgesamt beläuft sich die BARDA-Förderung für die beiden unterstützen Projekte Fosmanogepix und BAL2062 damit auf 123 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Über die gesamte zwölfjährige Laufzeit der Vereinbarung könnten bis zu 268 Millionen Dollar bereitgestellt werden.
Die Basilea-Aktie notiert im Handel an der SIX am Mittwoch zeitweise 1,93 Prozent höher bei 52,80 Franken.
awp-robot/ra/hr
Allschwil (awp)
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