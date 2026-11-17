Der Entertainmentriese Walt Disney hat am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2026 präsentiert.

Gewinn je Aktie im Fokus

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Vorfeld für das Schlussquartal durchschnittlich 1,68 US-Dollar erwartet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte Disney 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Tatsächlich belief sich der Gewinn nun auf 1,51 US-Dollar, damit lag das Ergebnis unter den Schätzungen.

Umsatzentwicklung bei Disney

Auch auf der Umsatzseite waren die Erwartungen klar definiert: Experten hatten im Schnitt mit Erlösen von 25,16 Milliarden US-Dollar gerechnet nach 22,49 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Das tatsächliche Umsatzvolumen erreichte 25,9 Milliarden US-Dollar, damit fiel das Wachstum besser als erhofft aus.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 5,63 US-Dollar. Zudem setzte Disney 102,3 Milliarden US-Dollar um.

Der US-Unterhaltungskonzern hat auch im Schlussquartal von seinen gut laufenden Vergnügungsparks und einer florierenden Videostreamingsparte profitiert. Dabei schlug das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auf das ganze Geschäftsjahr 2025/26 gesehen kletterte der Erlös im Jahresvergleich um 8 Prozent auf mehr als 102 Milliarden US-Dollar (93 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (ber EPS) stieg um 18 Prozent auf 7,02 Dollar, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag in Burbank mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer zusätzlichen Woche im Vergleich zum Vorjahr.

Angesichts der höheren Gewinne plant Disney für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2026/27 mit höheren Ausgaben für Inhalte - diese sollen um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar steigen. Ein Teil davon solle in internationale Programme fliessen, um das Streaminggeschäft zu stärken, sowie in Sportlizenzen.

Zudem sollen die Aktionäre im laufenden Geschäftsjahr mehr vom Kuchen abbekommen, denn die jährliche Dividende soll um 33 Prozent auf zwei Dollar je Aktie steigen.

Die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte Chef Josh D'Amaro: Geplant ist abermals ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie. Der Gewinnanstieg dürfte dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte anfallen. Dabei setzt Disney etwa auf den Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 18. Dezember sowie auf die Übertragung des "Super Bowl", dem grossen Finalspiel der National Football League (NFL) im Februar. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Konzern dagegen relativ stabile operative Ergebnisse voraus.

So reagiert die Disney-Aktie

Die Disney-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,57 Prozent höher bei 119,38 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.ch mit Material von awp international