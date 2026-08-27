BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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27.08.2026 12:30:00
Aktie im Plus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September
BioNTech will bis Ende September über die Zukunft der von der Schliessung bedrohten Produktionsstandorte in Deutschland und Singapur entscheiden.
BioNTech begründet die Einschnitte mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten, Kosteneinsparungen sowie dem Fokus auf der Krebsmedizin. Die Nachfrage nach Corona-Impfstoff, der das Unternehmen während der Pandemie weltbekannt machte, geht mittlerweile massiv zurück. Schwerpunkt ist nun die Entwicklung neuer Produkte vor allem in der Onkologie.
Im Zuge der Umstrukturierung trennen sich die Mainzer auch von der Tochtergesellschaft JPT Peptide Technologies GmbH. JPT ist nach Angaben des Unternehmens ein führender internationaler Anbieter peptidbasierter Dienstleistungen für die Forschung und Entwicklung. Die Dubag Group mit Sitz in München werden die gesamte Belegschaft mit rund 130 Stellen übernehmen, teilte BioNTech mit.
BioNTech hat global etwa 8000 Mitarbeiter. Unternehmensmitbegründer Ugur Sahin verlässt den Impfstoffhersteller. Spätestens zum Februar kommenden Jahres wird Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten. Wegen der weltweit geringeren Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff haben die Mainzer im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust von 1,35 Milliarden Euro verbucht.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die BioNTech-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,52 Prozent höher bei 113,15 US-Dollar.
/glb/DP/mis
MAINZ (awp international)
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