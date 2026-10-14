Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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14.10.2026 16:38:00
Aktie im Plus: Airbus erwartet doppelt so hohe Nachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen bis 2045
Die Gesamtnachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen dürfte sich nach Einschätzung von Airbus innerhalb von etwa 20 Jahren verdoppeln.
Das Unternehmen rechnet im selben Zeitraum zudem mit einem Anstieg der Passagierzahlen auf 10 Milliarden, was ebenfalls einer Verdopplung gegenüber den aktuellen Zahlen entspricht. Dieser Anstieg werde mehr Wartungstechniker, Piloten und Kabinenpersonal erfordern. Laut Airbus werden mehr als 2,44 Millionen zusätzliche Fachkräfte benötigt.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,36 Prozent höher bei 190,82 Euro.
DJG/mgo/gos
Dow Jones Newswires
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