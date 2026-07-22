Aktie im Minus: Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn und Umsatz - Mehr Milliarden für KI

Der Internetkonzern Alphabet hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger richteten ihren Blick dabei insbesondere auf die Entwicklung von Umsatz und Gewinn sowie auf den Vergleich mit den Erwartungen der Analysten. So fiel die Bilanz aus.

Im Berichtsquartal erzielte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 5,11 US-Dollar, nach einem EPS von 2,31 US-Dollar im Vorjahresquartal. Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 2,87 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, übertroffen. Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn in den Büchern vor allem durch Wertsteigerungen bei bilanzierten Investments auf 112,1 Milliarden Dollar von knapp 28,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Beim Umsatz steigerte Alphabet die Erlöse von 96,54 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 119,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt mit einem Umsatz von 117,00 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit entwickelte sich der Umsatz stärker als erwartet.

Alphabet hält unter anderem eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, die vor gut einem Monat an die Börse ging.

Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63,27 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,77 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet. Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde im Frühjahr von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar aus.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Deswegen wurde die Prognose für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr erneut hochgeschraubt. Alphabet rechnet nun mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar. Die Spanne war erst im Frühjahr von 175 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben worden. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar für den Ausbau aus.

Die Alphabet-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 4,06 Prozent tiefer bei 328,03 US-Dollar.





Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international