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Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067

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Klinische Studie 02.07.2026 07:48:36

Aktie im Fokus: Molecular Partners und Orano starten erste Patientenbehandlung mit MP0712

Aktie im Fokus: Molecular Partners und Orano starten erste Patientenbehandlung mit MP0712

Das Biotechunternehmen Molecular Partners hat gemeinsam mit seinem Partner Orano Med die ersten Patienten in einer laufenden klinischen Phase-1/2a-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten MP0712 behandelt.

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Das teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit.

MP0712 ist ein neuartiges Radiopharmazeutikum zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs sowie weiterer aggressiver neuroendokriner Tumoren. Der Wirkstoff kombiniert die DARPin-Technologie von Molecular Partners mit dem radioaktiven Isotop Blei-212. Ziel ist das Tumorprotein DLL3, das bei mehr als 85 Prozent der kleinzelligen Lungenkrebstumoren vorkommt, in gesundem Gewebe jedoch nur in geringem Mass vorhanden ist. Dadurch soll die Strahlung möglichst gezielt die Krebszellen angreifen und gesundes Gewebe schonen.

Nach einer vorbereitenden Bildgebung erhalten die Studienteilnehmer je nach Dosierungsgruppe bis zu vier Behandlungen mit MP0712. Die Studie wird den Angaben zufolge derzeit an fünf Zentren in den USA durchgeführt. Weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres hinzukommen. Erste Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet. Umfassendere Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments sollen 2027 vorliegen.

hr/dm

Zürich (awp)

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