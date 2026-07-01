Aktie im Fokus: Lonza erweitert Zusammenarbeit mit US-Biopharmaunternehmen

Der kumulierte Auftragswert der neuen Vereinbarung hat ein Potential von mehreren Milliarden Franken.

Die Vereinbarung umfasst zwei neue kommerzielle Biologika-Programme mit Option auf zwei weitere und sieht langfristige Verpflichtungen über mehrere Programme vor, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.

Die Dienstleistungen für das US-Unternehmen erbringt Lonza an allen Standorten in den USA sowie in Europa. Der neue Vertrag reflektiert laut dem Pharmazulieferer die "anhaltend hohe Nachfrage" nach den Lösungen von Lonza für die ausgelagerte Produktion.

cf/hr

Basel (awp)