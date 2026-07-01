|Milliarden-Potential
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01.07.2026 07:37:00
Aktie im Fokus: Lonza erweitert Zusammenarbeit mit US-Biopharmaunternehmen
Lonza baut die bestehende strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen weiter aus.
Die Vereinbarung umfasst zwei neue kommerzielle Biologika-Programme mit Option auf zwei weitere und sieht langfristige Verpflichtungen über mehrere Programme vor, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.
Die Dienstleistungen für das US-Unternehmen erbringt Lonza an allen Standorten in den USA sowie in Europa. Der neue Vertrag reflektiert laut dem Pharmazulieferer die "anhaltend hohe Nachfrage" nach den Lösungen von Lonza für die ausgelagerte Produktion.
cf/hr
Basel (awp)
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