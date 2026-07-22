Aktie im Fokus: Leclanché-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu

So wurden unter anderem alle zur Wahl angetretenen Verwaltungsräte gewählt, wie aus dem am Abend veröffentlichten Protokoll hervorgeht. Es gab aber auch zahlreiche Gegenstimmen bei den jeweiligen Abstimmungen.

Gewählt worden sind Verwaltungsratspräsident Lex Bentner sowie die Verwaltungsräte Marc Lepièce, Christophe Manset, Jean-Michel Pacaud und Raphaël Houillon. Die Wahlen gingen aber nicht reibungslos über die Bühne. So wurde beispielsweise Lex Bentner mit knapp 1,52 Millionen Ja-Stimmen bei rund 730'000 Nein-Stimmen und gut 380'000 Enthaltungen gewählt. Bei den weiteren Wahlen resultierten ähnliche Abstimmungsverhältnisse.

Desweiteren wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch die Décharge erteilt. Auch bei diesem Traktandum gab es einen grossen Anteil an Nein-Stimmen. Zudem teilte Leclanché mit, im Anschluss an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 eine ordentliche GV einzuberufen.

Die finanziell angeschlagene Firma hatte den Jahresabschluss 2025 noch nicht veröffentlicht. Anfang Juni hatte Leclanché von der Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX eine Fristverlängerung für die Publikation bis zum 31. Juli erhalten. Die Aktien von Leclanché wurden vom Handel ausgesetzt. Die Suspendierung gilt laut früheren Angaben, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist.

mk/jb

Yverdon-les-Bains (awp)