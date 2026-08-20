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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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Umsatz gestiegen 20.08.2026 18:15:00

Aktie im Fokus: CTS Eventim mit starkem Wachstum und bestätigtem Ausblick

Aktie im Fokus: CTS Eventim mit starkem Wachstum und bestätigtem Ausblick

CTS Eventim hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis dank des Wachstums in beiden Segmenten verbessert.

CTS Eventim
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Die Marge blieb jedoch leicht hinter dem Vorjahreswert zurück. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX notierte Ticketing-Anbieter und Konzertveranstalter.

Der Umsatz stieg im Quartal um 13 Prozent auf 899 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten im Konsens von Visible Alpha erwartet. Sie hatten mit 833 Millionen gerechnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 6,2 Prozent auf 106 Millionen Euro zu. Die bereinigte EBITDA-Marge sank damit auf 11,8 von 12,6 Prozent. Das EBIT stieg im Quartal um 6,8 Prozent auf gut 80 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr fiel das Umsatzwachstum mit 16,9 Prozent etwas höher aus, auch die Marge lag mit 14,9 Prozent über der des zweiten Quartals. Das Ergebnis je Aktie kletterte um gut ein Drittel auf 1,25 Millionen Euro, wozu ein besseres Finanzergebnis beitrug.

Das stärkere Wachstum bei den Segmenten wies im zweiten Quartal der Bereich Ticketing mit einem Plus von 26 Prozent auf 254 Millionen Euro auf. Das bereinigte EBITDA legte um 5,8 Prozent zu. Die Marge betrug 32,5 Prozent.

Im Segment Live Entertainment stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 657 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 7,7 Prozent, die Marge betrug 3,6 Prozent. Wichtige Ereignisse im Quartal seien die ausverkauften Festivals Rock am Ring und Rock im Park sowie die Jubiläumsausgabe des Hurricane Festivals gewesen.

Für das laufende Jahr stellt CTS Eventim weiterhin einen Anstieg von Gesamtumsatz und bereinigtem EBITDA in Aussicht.

DJG/mgo/ros

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
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