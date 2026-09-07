Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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07.09.2026 09:05:00
Aktie im Fokus: Burkhalter hat Gewinn im Halbjahr gesteigert
Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem gehaltenen Umsatz etwas mehr verdient.
Der Umsatz erreichte in den Monaten Januar bis Juni 587,3 Millionen Franken. Das ist eine halbe Million mehr als in der Vorjahresperiode, wie aus dem am Montag aufgeschalteten Halbjahresbericht hervorgeht. Burkhalter hatte in der Berichtsperiode fünf weitere kleine Übernahmen getätigt. Der Betriebsertrag wird mit 591,2 Millionen beziffert.
Die Gruppe profitiere von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einer anhaltend hohen Sanierungs- und Renovationstätigkeit, so das Communiqué weiter. Entsprechend habe sich das erste Halbjahr 2026 "erfreulich" entwickelt.
In Zahlen liest sich das so: Der EBIT erreichte 31,1 Millionen Franken, was einer Zunahme von 5,2 Prozent entspricht. Der Reingewinn stieg um 8,1 Prozent auf 25,9 Millionen und der Gewinn pro Aktie kam 8 Prozent höher bei 2,44 Franken zu liegen.
Am Ausblick hält das Management derweil fest: So geht es davon aus, den Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr erneut moderat steigern zu können. Die Akquisitionsstrategie bleibe zudem ein zentraler Pfeiler des nachhaltigen Wachstums der Gruppe.
ra/to
Zürich (awp)
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