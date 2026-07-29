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Phase-III-Entwicklung 29.07.2026 08:09:00

Aktie im Fokus: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA

Aktie im Fokus: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA

Basilea hat von der US-Behörde BARDA zusätzliche 30 Millionen Dollar für die Phase-III-Entwicklung des Antipilzmittels Fosmanogepix erhalten.

Die Mittel werden bereitgestellt, nachdem ein Schwellenwert bei der Patientenzahl in der Studie erreicht wurde.

Insgesamt beläuft sich die BARDA-Förderung für die beiden unterstützen Projekte Fosmanogepix und BAL2062 damit auf 123 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Über die gesamte zwölfjährige Laufzeit der Vereinbarung könnten bis zu 268 Millionen Dollar bereitgestellt werden.

awp-robot/ra/hr

Allschwil (awp)

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Basilea-Aktie fester: Weitere 6,0 Mio US-Dollar von BARDA für Antibiotika-Entwicklung erhalten

Bildquelle: Keystone
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