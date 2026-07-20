Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’004 -0.2%  Bitcoin 51’716 -1.0%  Dollar 0.8072 -0.1%  Öl 90.8 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Foxconn-Aktie freundlich: Offenbar von SpaceX Milliardenauftrag für KI-Server erhalten
Sunrise ernennt Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expansion 20.07.2026 07:20:00

Aktie im Fokus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig

Aktie im Fokus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig

Avolta baut seine Präsenz in Italien weiter aus.

Avolta
47.81 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen
Der Reisedetailhändler eröffnet am Flughafen Venedig Marco Polo erstmals Standorte und nimmt dort eine Filiale der Kaffeemarke Costa Coffee sowie einen Hudson Convenience Store in Betrieb.

Mit den beiden Neueröffnungen werde die Expansion im italienischen Flughafengeschäft fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Seit Anfang 2026 seien bereits neun neue Verkaufsstellen an verschiedenen Flughäfen des Landes eröffnet worden.

an/cg

Basel (awp)

Weitere Links:

Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro - Aktie im Plus

Bildquelle: Jan Haas / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!