Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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20.07.2026 07:20:00
Aktie im Fokus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig
Avolta baut seine Präsenz in Italien weiter aus.
Mit den beiden Neueröffnungen werde die Expansion im italienischen Flughafengeschäft fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Seit Anfang 2026 seien bereits neun neue Verkaufsstellen an verschiedenen Flughäfen des Landes eröffnet worden.
an/cg
Basel (awp)
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