Aktie im Fokus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig

Der Reisedetailhändler eröffnet am Flughafen Venedig Marco Polo erstmals Standorte und nimmt dort eine Filiale der Kaffeemarke Costa Coffee sowie einen Hudson Convenience Store in Betrieb.

Mit den beiden Neueröffnungen werde die Expansion im italienischen Flughafengeschäft fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Seit Anfang 2026 seien bereits neun neue Verkaufsstellen an verschiedenen Flughäfen des Landes eröffnet worden.

an/cg

Basel (awp)