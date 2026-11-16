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16.11.2026 09:25:36
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Der Versicherungskonzern Helvetia Baloise will sich vorerst nicht an der weiteren Konsolidierung der Branche beteiligen.
Der Konzernchef sieht aber auch unabhängig von Übernahmen weitere Wachstumschancen. Ein erstes Feld sei die Verbindung des traditionellen Geschäfts mit Privat- und Firmenkunden mit dem internationalen Geschäft mit Spezialrisiken. Dadurch könnten die Risiken breiter gestreut und gleichzeitig neue Versicherungsdeckungen angeboten werden.
Weitere Wachstumschancen sieht Rupprecht in der zunehmenden Verflechtung von Themen in einer alternden Gesellschaft. Dazu zählen etwa Vorsorge, Wohnen, Sparen und Erbschaft.
Die Integration von Baloise schreitet derweil laut Rupprecht schneller voran als ursprünglich geplant. Dennoch hält er vorerst an der vorgesehenen Integrationsdauer von drei Jahren fest. Ausgangspunkt ist der rechtliche Zusammenschluss vom 1. Januar dieses Jahres.
"Wir haben auch darauf geachtet, die Beziehungen zwischen unseren Versicherungsagenten und ihren Kunden zu erhalten, ohne die Zahl der Agenten zu reduzieren", sagte Rupprecht. In den allermeisten Fällen hätten die Kunden deshalb ihren bisherigen Ansprechpartner behalten können.
In anderen Bereichen des Konzerns hat der Zusammenschluss hingegen erhebliche Auswirkungen. Von den weltweit angekündigten 2000 bis 2600 Stellenstreichungen, davon 1400 bis 1800 in der Schweiz, seien bereits rund zwei Drittel umgesetzt worden.
Die Aktie von Helvetia Baloise notiert im SIX-Handel zeitweise 0,26 Prozent höher bei 230,80 Franken.
jh/cw/to/cg
Zürich (awp)
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