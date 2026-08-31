|Preisanpassung
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31.08.2026 03:29:03
Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle
Tesla hat die Preise für zwei Cybertruck-Varianten in den USA angehoben. Betroffen sind die Dual-Motor-Ausführung sowie die Premium-Allradversion des Elektro-Pickups.
• Absatzzahlen bleiben wiederholt hinter Musks Zielen zurück
• Anpassung wurde auf der Tesla-Website hinterlegt
Zwei Cybertruck-Varianten werden teurer
Tesla hat die Preise für einen Teil seiner Cybertruck-Modelle in den USA angehoben. Wie aus der Website des Unternehmens hervorgeht, stieg der Preis für die Dual-Motor-Allradvariante sowie für die Premium-Allradversion um jeweils 5'000 US-Dollar. Damit kostet die Dual-Motor-Version nun 74'990 US-Dollar, die Premium-Variante 84'990 US-Dollar.
Die neuen Preise wurden direkt auf der Tesla-Website hinterlegt und sind im Online-Konfigurator des Unternehmens einsehbar.
Cybertruck kämpft weiter mit schwacher Nachfrage
Der Cybertruck gilt seit seiner Markteinführung als eines der umstritteneren Modelle im Tesla-Portfolio, dessen Absatzzahlen wiederholt hinter den ursprünglichen Zielen von Tesla-Chef Elon Musk zurückgeblieben sind. Vor der aktuellen Preisanhebung hatte Tesla die Preise für den Cybertruck bereits mehrfach im Jahresverlauf angepasst.
Cyberbeast bleibt von der Preisanhebung ausgenommen
Das Topmodell Cyberbeast bleibt von der Preisanhebung ausgenommen und kostet weiterhin 99'990 US-Dollar. Damit verringert sich der Preisabstand zwischen der Premium-Variante und dem Cyberbeast von zuvor 20'000 auf nun 15'000 US-Dollar.
Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch
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