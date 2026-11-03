Aktie im Blick: Lufthansa übertrifft Erwartungen, senkt aber die Hoffnung auf den operativen Gewinn 2026

Sie profitierte nach eigenen Angaben von einer robusten Nachfrage - vor allem im Frachtgeschäft und bei Lufthansa Technik - sowie von Kostendisziplin. Der Nettogewinn stieg überproportional wegen Basis- und Bewertungseffekten.

Im dritten Quartal kletterte das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 1,37 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 11,5 von 11,9 Prozent.

Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,26 Milliarden Euro und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 1,07 Milliarden gelautet.

Die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Lufthansa wird pessimistischer für operativen Gewinn 2026

Die Deutsche Lufthansa muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient.

"Wir sind zuversichtlich, im Einklang mit der Kapitalmarkterwartung diese Bandbreite zu erreichen", fügte Streichert hinzu. Der Analystenkonsens liegt bei gut 1,7 Milliarden Euro und damit am unteren Ende der Bandbreite.

Die Lufthansa-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 5,01 Prozent zu auf 7,842 Euro.

Dow Jones Newswires