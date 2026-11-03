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03.11.2026 16:14:00
Aktie im Blick: Lufthansa übertrifft Erwartungen, senkt aber die Hoffnung auf den operativen Gewinn 2026
Die Deutsche Lufthansa hat ihren operativen Gewinn trotz hoher Treibstoffkosten unerwartet deutlich gesteigert.
Im dritten Quartal kletterte das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 1,37 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 11,5 von 11,9 Prozent.
Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,26 Milliarden Euro und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 1,07 Milliarden gelautet.
Die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.
Lufthansa wird pessimistischer für operativen Gewinn 2026Die Deutsche Lufthansa muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient.
"Wir sind zuversichtlich, im Einklang mit der Kapitalmarkterwartung diese Bandbreite zu erreichen", fügte Streichert hinzu. Der Analystenkonsens liegt bei gut 1,7 Milliarden Euro und damit am unteren Ende der Bandbreite.
Die Lufthansa-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 5,01 Prozent zu auf 7,842 Euro.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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