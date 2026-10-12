|Zahlen gehen nach oben
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12.10.2026 18:06:00
Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September
Das Verkehrstreiben am Flughafen Zürich hat im September wieder zugelegt.
Im September reisten 3,13 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 1,1 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um 6,4 Prozent. Der Transferanteil stieg so auf 28,6 Prozent von 27,6 Prozent im August.
Deutlich mehr Passagiere auf Europaflügen
Stark war die Entwicklung vor allem bei europäischen Flugverbindungen, wo die Zahl der Passagiere um 3,7 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Passagierrückgang um 1,0 Prozent verzeichnet. Auf der Langstrecke sank der Anteil des Mittleren Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten und macht noch 3,8 Prozent der Gesamtpassagierzahl aus. Rückläufig waren auch die Anteile Nordamerikas und Afrikas. Dagegen legte der Ferne Osten leicht zu.
Derweil erhöhte sich die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Zürich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 25'661. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent und die Zahl der Passagiere pro Flugbewegung sank um 2,8 Prozent auf 138,5.
Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten stieg um 2,2 Prozent auf 58 Millionen Franken, wie es weiter hiess. In den Läden und Gastrobetrieben nach der Sicherheitskontrolle ("Airside") legten die Erlöse um 6,1 Prozent zu. Dagegen sank der Umsatz auf Landseite um 4,2 Prozent. Der Airside-Umsatz pro abfliegendem Passagier erhöhte sich um 3,4 Prozent auf 24 Franken.
yz/mk
Kloten (awp)
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