DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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09.09.2026 07:57:36
Aktie im Blick: DocMorris begibt neue Wandelanleihe
DocMorris will eine neue Wandelanleihe über rund 100 Millionen Franken begeben.
Die neue Wandelanleihe soll 2031 fällig werden, wie die Online-Apotheke am Mittwoch mitteilte. Der Coupon soll zwischen 1,5 und 2,0 Prozent liegen, nach 3,0 Prozent bei der bestehenden Anleihe.
Der anfängliche Wandlungspreis soll 27,5 bis 32,5 Prozent über dem Referenzpreis der DocMorris-Aktie liegen. Dieser errechnet sich aus dem durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurs vom 9. bis 11. September.
Potenzielle Verwässerung sinkt
Zugleich soll damit die mögliche Verwässerung reduziert werden. Der bestehenden Wandelanleihe 2028 mit einem Nominalwert von 49,6 Millionen Franken liegen 7,6 Millionen Aktien zugrunde. Bei der neuen Anleihe mit einem rund doppelt so hohen Volumen sollen es noch 7,0 Millionen sein.
DocMorris will dazu einen Teil der bestehenden Wandelanleihe über bilateral ausgehandelte Rückkäufe erwerben. Rund 10 Millionen Franken des zusätzlichen Emissionserlöses sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Preisfestsetzung und Zuteilung der neuen Wandelanleihe sind für Mittwoch vorgesehen, die Abwicklung für den 16. September.
jl/rw
Frauenfeld (awp)
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