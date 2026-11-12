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12.11.2026 07:37:00
Aktie im Blick: Addex-Ausgründung Neurosterix sammelt in Serie-B-Runde frisches Kapital ein
Neurosterix, ein Spin-out des Biotechunternehmens Addex, hat eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
Addex selbst war den Angaben zufolge nicht an der Finanzierung beteiligt. Die Beteiligung von Addex an Neurosterix entspreche nun 8,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals bei einer Bewertung von 18,6 Millionen Dollar.
Die frischen Mittel sollen für die geplante klinische Phase-II-Studie zum Wirkstoff NTX-253 genutzt werden. Dabei handle es sich um einen hochselektiven positiven allosterischen Modulator (PAM) eines Rezeptors zur Behandlung von Schizophrenie. Die Finanzierung werde zudem die breitere Pipeline von Neurosterix mit selektiven allosterischen Modulatoren für eine Reihe von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen, heisst es weiter.
sta/ra
Genf (awp)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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