Aktie im Blick: Addex-Ausgründung Neurosterix sammelt in Serie-B-Runde frisches Kapital ein

Angeführt worden ist die Finanzierungsrunde von einem Konsortium "führender Life-Science-Investoren", wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Addex selbst war den Angaben zufolge nicht an der Finanzierung beteiligt. Die Beteiligung von Addex an Neurosterix entspreche nun 8,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals bei einer Bewertung von 18,6 Millionen Dollar.

Die frischen Mittel sollen für die geplante klinische Phase-II-Studie zum Wirkstoff NTX-253 genutzt werden. Dabei handle es sich um einen hochselektiven positiven allosterischen Modulator (PAM) eines Rezeptors zur Behandlung von Schizophrenie. Die Finanzierung werde zudem die breitere Pipeline von Neurosterix mit selektiven allosterischen Modulatoren für eine Reihe von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen, heisst es weiter.

sta/ra

Genf (awp)