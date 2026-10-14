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Vollständige Übernahme 14.10.2026 06:35:00

Aktie im Aufwind: freenet erwirbt Waipu.tv vollständig

Aktie im Aufwind: freenet erwirbt Waipu.tv vollständig

freenet wird alleiniger Eigentümer von Waipu.tv.

freenet
20.88 CHF 1.68%
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Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, erwirbt er sämtliche ausstehenden Minderheitsanteile an der Exaring AG, in der Waipu.tv beheimatet ist. freenet zahlt zunächst 76 Millionen Euro für die ausstehenden rund 25 Prozent, bei einer sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung können noch bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen. Exaring, deren erwogener Börsengang damit vom Tisch ist, wird somit mit rund 300 Millionen Euro bewertet.

"Mit der vollständigen Übernahme vereinfachen wir die Eigentümerstruktur der Exaring AG und schaffen langfristige strategische Klarheit", sagte freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold laut Mitteilung. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt." Wie freenet weiter mitteilte, will das Unternehmen mit dem Deal seine Präsenz im stark wachsenden deutschen IPTV-Markt ausbauen.

freenet zahlt den Kaufpreis vollständig aus eigenen Mitteln. Die Dividendenpolitik des Konzerns bleibt unverändert. Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschliesslich 2028 ist jeweils eine Dividende von mindestens 2,00 Euro je Aktie vorgesehen.

Die freenet-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 22,26 Euro.

DJG/mgo/gos

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

freenet-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
So viel Verlust wäre bei einem Investment in freenet von vor 10 Jahren angefallen
Hätte sich eine freenet-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
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Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

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17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
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