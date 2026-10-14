freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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14.10.2026 06:35:00
Aktie im Aufwind: freenet erwirbt Waipu.tv vollständig
freenet wird alleiniger Eigentümer von Waipu.tv.
"Mit der vollständigen Übernahme vereinfachen wir die Eigentümerstruktur der Exaring AG und schaffen langfristige strategische Klarheit", sagte freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold laut Mitteilung. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt." Wie freenet weiter mitteilte, will das Unternehmen mit dem Deal seine Präsenz im stark wachsenden deutschen IPTV-Markt ausbauen.
freenet zahlt den Kaufpreis vollständig aus eigenen Mitteln. Die Dividendenpolitik des Konzerns bleibt unverändert. Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschliesslich 2028 ist jeweils eine Dividende von mindestens 2,00 Euro je Aktie vorgesehen.
Die freenet-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 22,26 Euro.
DJG/mgo/gos
Dow Jones Newswires
Weitere Links:
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13.10.26
|EQS-News: freenet AG acquires full ownership of waipu.tv at a highly attractive valuation (EQS Group)
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13.10.26
|EQS-News: freenet AG übernimmt waipu.tv vollständig auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung (EQS Group)
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13.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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13.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
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13.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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