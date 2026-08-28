Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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28.08.2026 11:30:00
Aktie gefragt: Evonik baut Vancouver-Standort aus - Mehr Kapazität für lipidbasierte Wirkstoffe
Evonik investiert 150 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet 93 Millionen Euro) in Vancouver in eine neue Produktionsanlage für Lipide.
Lipid-Nanopartikel (LNP) sind für die Wirkstoffabgabe von modernen Medikamenten unerlässlich, etwa für Impfstoffe auf mRNA-Basis wie im Fall der Covid-19-Impfung oder für Krebs-Immuntherapien. Lipide spielen eine entscheidende Rolle bei der Verkapselung und gezielten Freisetzung nukleinsäurebasierter Wirkstoffe.
Kanada unterstützt das Ausbauvorhaben mit 68 Millionen kanadischen Dollar. Die Produktion soll Ende 2029 beginnen. Evonik Vancouver Laboratories entwickelt seit etlichen Jahren LNP-Formulierungen für viele Biotech-Unternehmen, die sich im Grossraum Vancouver angesiedelt haben.
LNP sind ein wachsender Markt. Laut Evonik dürfte er bis 2034 auf 2,7 Milliarden US-Dollar wachsen.
Die Evonik-Aktie legt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,73 Prozent auf 18,84 Euro zu.
DJG/rio/hab
Dow Jones Newswires
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